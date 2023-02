19.02.2023 20:25 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от LOS ANGELES - 1951: Rising star Marilyn Monroe poses for a portrait next to a 1950 Pontiac Chieftain on the backlot of 20th Century-Fox in 1951 in Los Angeles, California. (Photo by Earl Theisen).

Мэрилин, Монро, автомобиль, Pontiac, ч/б, LosAngeles, California