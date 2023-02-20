ещё! выкл. сиськи
20.02.2023 16:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Сильвестр Сталлоне и Бриджит Нильсен, 1987 г.
1280x914, 164 Kb / ч/б, Сильвестр Сталлоне, Бриджит Нильсен, цепочка, крестик, купальник, браслет, часы, набережная

ч/б, Сильвестр Сталлоне, Бриджит Нильсен, цепочка, крестик, купальник, браслет, часы, набережная

комментарии
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garry_stanis | 20.02.2023 16:53
Не поднял сам. Положили ее на поднятые руки. Силиконовые протезы очень тяжелые.
генацвали | 20.02.2023 16:55
судя по положению руки, большой палец он ей либо в жопу, либо в п засунул. Для надежности фиксации
генацвали | 20.02.2023 16:56
в пользу этого говорит также выражение лица Бриджит
tuslin | 20.02.2023 17:10
ссср, сочи. какой то хач.
KIkos | 20.02.2023 17:12
Майкл Сильвестр Гарденцио Сталлоне
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях «Рокки», «Рэмбо», «Неудержимые» и «План побега», к первым трём из которых также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера.
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