ещё! выкл. сиськи
21.02.2023 09:52 | тексты от Murrzik | комментарии: 1  ↓ 
Выпиваете?

Когда мне задают такой вопрос, отвечаю так:

– В холодильнике всегда есть. Открываешь в любое время, графинчик стоит. А надо-ли, это уже вопрос. Так, риторический…
комментарии
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DimaS | 21.02.2023 10:37
Записываю: "По совету @Murrzikа надо держать в холодильнике графинчик с настойкой валерианы".
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