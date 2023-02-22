ещё! выкл. сиськи
22.02.2023 09:53 | тексты от akel | комментарии: 2  ↓ 
Супружество - это как суп: первые ложки горячие, а последние - холодные. Так что ешь быстрее и беги за вторым блюдом!

супружество, суп, холодный, горячий

комментарии
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Polina | 22.02.2023 10:09
вот у меня дед такой, по матери. 9 раз женился официально (а сколько гражданским жили), на десятый (с моей бабкой) не стал, но прожили вместе до конца жизни )
tuslin | 22.02.2023 10:25
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