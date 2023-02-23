ещё! выкл. сиськи
23.02.2023 17:49 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Предел тупости — рисовать яблоко как оно есть. Нарисуй хотя бы червяка, истерзанного любовью, и пляшущую лангусту с кастаньетами, а над яблоком пускай запорхают слоны, и ты сам увидишь, что яблоко здесь лишнее.

Сальвадор Дали
Картина: "Слоны" (1948)
1280x1019, 202 Kb / Дали, слон, красный

Дали, слон, красный

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