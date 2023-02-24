ещё! выкл. сиськи
24.02.2023 07:29 | картинки от KIkos | комментарии: 8  ↓ 
Непроизвольно представляется @@atrox со своим хозяйством..)
805x1078, 460 Kb / животное, печь,занавеска, молоко, крынка, ушат

животное, печь, занавеска, молоко, крынка, ушат

комментарии
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Polina | 24.02.2023 08:11
)))
DimaS | 24.02.2023 08:13
Кто из них @Polina ?
lightfore77 | 24.02.2023 08:18
DimaS (08:13), или правая снизу или левая сверху
KIkos | 24.02.2023 08:20
DimaS (08:13), нет здесь ни атрокса ни Полины... хозяйство их))
lightfore77 | 24.02.2023 08:25
KIkos (08:20), Точно!
DimaS | 24.02.2023 08:42
KIkos (08:20), на коз мало смахивают.
KIkos | 24.02.2023 09:31
DimaS (08:42), козлы и козы сатанинское отродье...
lightfore77 | 24.02.2023 09:36
Если много пиздеть про коз и тому подобное, хочу там быть, можно и поверить
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