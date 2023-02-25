ещё! выкл. сиськи
25.02.2023 11:39 | прочее от KIKOs | комментарии: 25  ↓ 
Коллектив редахторов и админаф обсуждают, что ещё такова исправить и подретахтировать
1000x1339, 312 Kb / племя, африка, африканцы, украшение

племя, африка, африканцы, украшение

комментарии
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Лелик | 25.02.2023 12:08
Сына, а почему ты думаешь, что у всех ТАКОЙ интерес к твоей персоне?
KIKOs | 25.02.2023 12:10
Лелик (12:08), а почему ты думаешь, что я об этом думаю?
Лелик | 25.02.2023 12:18
KIKOs (12:10), из описания поста
Murrzik | 25.02.2023 12:18
Кстати, есть идея. Встроить собственный проигрыватель/плеер, для ссылок .mp4 .mp3 и, возможно, других форматов.
То же для картинок. Чтобы не лезть на другие сайты. А не подгрузилась, и хрен с ней.
Murrzik | 25.02.2023 12:19
Лелик (12:18), в описании ни слова о его персоне.
Лелик | 25.02.2023 12:19
Которое ты обрезал.
Но суп из тебя невкусный будет.
Лелик | 25.02.2023 12:20
Murrzik (12:19), тогда было
. | 25.02.2023 12:20
Murrzik (12:18), кстати, это называется hotlinking и это моветон уже лет 20, котя
Murrzik | 25.02.2023 12:20
Лелик (12:19), вкусный кок на судне кука?))
Murrzik | 25.02.2023 12:21
. (12:20), что мешает?
Лелик | 25.02.2023 12:22
Murrzik (12:20), зачем есть кока, когда много туземцев.
. | 25.02.2023 12:23
Murrzik (12:21), а что мешает трахаться на красной площади?
KIKOs | 25.02.2023 12:23
Лелик (12:18), я всего лишь хочу показать вашу малоценность по отношению к окружающим.
DimaS | 25.02.2023 12:23
Лелик (12:22), шта???
Лелик | 25.02.2023 12:25
DimaS (12:23), ты абориген
Murrzik | 25.02.2023 12:25
. (12:23), это другое. Нет так нет. Однако, моветон с ютубвидео и яндекс музыкой работает. Не вижу причин отказываться от картинок. Да, и кубики работают.
Лелик | 25.02.2023 12:26
KIKOs (12:23), а у нас нет мании величия и свою малоценность мы знаем.
KIKOs | 25.02.2023 12:27
Лелик (12:26), вот это и расстраивает.
Лелик | 25.02.2023 12:28
Murrzik (12:25), очень часто, при удалении видео с того же ютупа, ссылка становится нерабочей. Нахер такие правки
Лелик | 25.02.2023 12:29
И ваще, . (12:23), Murrzik (12:25), Обсуждение правок
Лелик | 25.02.2023 12:29
KIKOs (12:27), не парься. За тобой же успеваем пока...
. | 25.02.2023 12:31
Вот Лёлик - молодец )
Polina | 25.02.2023 12:34
Лелик (12:29), никак нельзя посмотреть?
. | 25.02.2023 12:39
Polina (12:34), можно
Polina | 25.02.2023 12:42
. (12:39), спасибо
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