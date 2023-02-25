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25.02.2023 14:07 | ссылки от Agasfer | комментарии: 1 ↓
Ария Нормы Casta diva (приблизительно - Пречистая Дева) - одна из самых сложных, и в то же время - самых красивейших арий для сопрано. Винченцо Беллини, Норма, 1831, акт 1, сцена 1, поет великая Мария Каллас.
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