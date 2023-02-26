ещё! выкл. сиськи
26.02.2023 19:35 | интересное от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
Ну, скажи честно, мечтал в детстве о таком произведении искусств? Вижу, мечтал!! Теперь у тебя появилась возможность собрать такой же... Дерзай!! https://clck.ru/33ddeg http://rockybergen.com/papercraft
1080x1082, 154 Kb / компьютер, Commodore PET

компьютер, Commodore PET

комментарии
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supershmel | 26.02.2023 19:59
и так мусора на хате)
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