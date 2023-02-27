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27.02.2023 05:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Вход в атмосферу боеголовок американской баллистической ракеты LGM-118 Peacekeeper. Атолл Кваджалейн. Республика Маршалловы Острова. США. 1986 год.

Каждая светлая линия - это траектория боеголовки.
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