ещё! выкл. сиськи
27.02.2023 05:13 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Самолет-разведчик U-2 на палубе авианосца USS America (CV 66), ноябрь 1969 г.
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