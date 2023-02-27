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27.02.2023 19:16 | интересное от KIKOs | комментарии: 2 ↓
Эту картину также называют «Портрет Адели Блох-Бауэр I» или «Австрийская Мона Лиза». Она по праву считается одним из самых значительных полотен Густава Климта. В ней сочетаются все особенности «золотого периода» Климта: сочетание абстрактных декораций и реализма в изображении лица и рук, экзотическая символика, неуловимо пряная атмосфера.
Обилие золота на картине вытесняет саму модель. Кажется, сама она устала от своей роскоши. Взгляд женщины будто говорит: «Я хочу вырваться на свободу из этой золотой клетки»
Густав Климт "Золотая Адель" (1907)
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