ещё! выкл. сиськи
27.02.2023 19:16 | интересное от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 
Эту картину также называют «Портрет Адели Блох-Бауэр I» или «Австрийская Мона Лиза». Она по праву считается одним из самых значительных полотен Густава Климта. В ней сочетаются все особенности «золотого периода» Климта: сочетание абстрактных декораций и реализма в изображении лица и рук, экзотическая символика, неуловимо пряная атмосфера.

Обилие золота на картине вытесняет саму модель. Кажется, сама она устала от своей роскоши. Взгляд женщины будто говорит: «Я хочу вырваться на свободу из этой золотой клетки»

Густав Климт "Золотая Адель" (1907)
1279x1280, 435 Kb / Густав Климт, Золотая Адель, золото

Густав Климт, Золотая Адель, золото

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 27.02.2023 19:22
по-моему, это "прочее"
KIKOs | 27.02.2023 19:26
Polina (19:22), теперь, тебе можно ВСЁ!!!
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 125919 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 185 / 298| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer