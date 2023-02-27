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27.02.2023 19:28 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓
До 1 июля 1991 года автомобили милиции раскрашивались в лимонно–желтый цвет с синей полосой. С 1 июля была принята новая раскраска — белый цвет с синей полосой, которая потом перешла на автомобили милиции России.
Автомобили советской милиции в новой раскраске, 1991 год, Москва
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