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28.02.2023 23:06 | интересное от KIKOs | комментарии: 2 ↓
С марта в Сальвадоре действует режим чрезвычайного положения - это ответ властей на вспышку насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками. Десятки тысяч подозреваемых в причастности к гангстерским группировкам были задержаны в результате многочисленных полицейских спецопераций.
Новая тюрьма для гангстеров построена в изолированном месте муниципалитета Теколука, в 74 километрах от столицы страны. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Латинской Америке, оно оснащено новейшими технологиями для предотвращения побегов.
Тюрьма состоит из восьми зданий, в каждом - по 32 огромных камеры площадью около 100 квадратных метров, в которых содержится более сотни заключенных. В каждой камере всего по две раковины и два туалета. На каждые 100 заключенных приходится всего 80 металлических коек, а правозащитные организации и наблюдатели раскритиковали строительство как нарушение стандартов содержания под стражей. В камерах не будет матрасов. Хотя тюрьма оборудована столовыми, тренажерными залами и столами для настольного тенниса, они предназначены исключительно для охранников.
Сальвадор. Мега-тюрьма, официальное название которой - Центр борьбы с терроризмом, рассчитана на 40 тысяч мест.
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