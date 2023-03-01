ещё! выкл. сиськи
01.03.2023 07:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Изображение собаки с подписью «CAVE CANEM», аналог современному «Осторожно злая собака». Помпеи, II в. до н.э.
1280x770, 284 Kb / мозаика, собака, осторожно злая собака, Помпеи, CAVE CANEM

мозаика, собака, осторожно злая собака, Помпеи, CAVE CANEM

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