01.03.2023 08:08 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1 ↓ от В Ростове-на-Дону кто-то решил перевезти один автомобиль на крыше другого: сверху на Gelandewagen поставили маленький Smart. В ГИБДД говорят, что правила не нарушены: по высоте допускаются габариты до 4 метров - тут, скорее всего, меньше. А по поводу того, что можно перевозить на крыше, правила ничего не говорят.

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