ещё! выкл. сиськи
01.03.2023 08:08 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
В Ростове-на-Дону кто-то решил перевезти один автомобиль на крыше другого: сверху на Gelandewagen поставили маленький Smart. В ГИБДД говорят, что правила не нарушены: по высоте допускаются габариты до 4 метров - тут, скорее всего, меньше. А по поводу того, что можно перевозить на крыше, правила ничего не говорят.
768x570, 75 Kb / Ростов-на-Дону, багажник, Гелендваген, смарт, мерседес, Gelandewagen, Smart, Hollywood, вывеска, русалка, гараж, верхом, запаска

Ростов-на-Дону, багажник, Гелендваген, смарт, мерседес, Gelandewagen, Smart, Hollywood, вывеска, русалка, гараж, верхом, запаска

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Gariy | 01.03.2023 08:11
Евгений Чеботарев, Ростов на Дону
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