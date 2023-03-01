ещё! выкл. сиськи
01.03.2023 11:29 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Купила в Союзпечати первый номер журнала «Бурда Моден» на русском языке, 1987 г.
800x544, 160 Kb / журнал, снег, союзпечать, киоск, СССР, Бурда Моден, дубленка, шапка, формовка

журнал, снег, союзпечать, киоск, СССР, Бурда Моден, дубленка, шапка, формовка

комментарии
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Polina | 01.03.2023 11:41
мода была на эти мошОнковые шапки дооолго. наконец-то прошла..
KIKOs | 01.03.2023 11:47
Polina (11:41), ничего она не прошла, успешно носят и до сих пор.
tuslin | 01.03.2023 12:41
Polina (11:41), как шапка то мошонковая, а как шуба то купи..)
Polina | 01.03.2023 12:43
tuslin (12:41), нонечно! )
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