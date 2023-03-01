ещё! выкл. сиськи
01.03.2023 21:35 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Преподаватель психологии задал домашнее задание попытаться поговорить со своим домашним питомцем.

Вот поставил бутылку, две рюмки, посадил кота, будем с ним говорить.
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