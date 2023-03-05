ещё! выкл. сиськи
05.03.2023 14:13 | интересное от tuslin | комментарии: 0  ↓ 
Жилище сделано из 25 тысяч переработанных бутылок, сцементированных вместе. Он расположен в Кап-Эгмонт, остров Принца Эдуарда, Канада.
660x439, 220 Kb / дом из бутылок,дом, бутылки

дом из бутылок, дом, бутылки

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