ещё! выкл. сиськи
06.03.2023 07:49 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Чак Норрис и В. Жириновский, Москва, 1997 год.
800x748, 98 Kb / Чак Норрис, Жириновский, сигара, ресторан, галстук, официант, бабочка, булка, бокал, стол

Чак Норрис, Жириновский, сигара, ресторан, галстук, официант, бабочка, булка, бокал, стол

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