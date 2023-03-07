ещё! выкл. сиськи
07.03.2023 04:32 | тексты от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
Если бы не сок 'Добрый', я бы так и продолжал убивать.
комментарии
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Vintorezz | 07.03.2023 05:01
Баян из КВН, 20 летней давности)))
Murrzik | 07.03.2023 05:42
Vintorezz (05:01), похуй
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