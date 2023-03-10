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10.03.2023 04:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Александр Абдулов и Ирина Алферова на арене Московского цирка во время подготовки новогодней передачи «Аттракцион», 1982 год. Фото В. Созинова
1333x1000, 179 Kb / ч/б, цирк, Александр Абдулов, Ирина Алферова, верхом, лошадь, СССР

ч/б, цирк, Александр Абдулов, Ирина Алферова, верхом, лошадь, СССР

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