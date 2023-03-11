ещё! выкл. сиськи
11.03.2023 18:56 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
"Мать, которая умерла молодой, передала мне склонность к туберкулёзу, а легко возбудимый отец, набожный до фанатизма потомок старинного рода, посеял во мне семена безумия..."

Эдвард Мунк
Картина: "Меланхолия" (1891)
1279x1033, 320 Kb / мунк, картина

мунк, картина

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