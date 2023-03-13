ещё! выкл. сиськи
13.03.2023 00:14 | тексты от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
Миша ушёл за шавой, позвонил,
сказал, что у них нет мяса, но они
обещали что-нибудь придумать.
И ПЕРЕСТАЛ ВЫХОДИТЬ НА СВЯЗЬ!!!!
комментарии
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Moveton | 13.03.2023 01:43
Вспомнилось: "Ты что какой-то уникальный, что решаешь где мы мясо есть будем?"
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