ещё! выкл. сиськи
13.03.2023 10:58 | прочее от DimaS | комментарии: 7  ↓ 

1080x1351, 230 Kb / замок, горы, снег, зима, Нойшванштайн

замок, горы, снег, зима, Нойшванштайн

комментарии
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Vintorezz | 13.03.2023 12:05
Хрущевка
Vintorezz | 13.03.2023 12:07
А как там вода, канализация?
Лелик | 13.03.2023 12:08
Vintorezz (12:07), с переменным успехом.
Murrzik | 13.03.2023 12:18
Vintorezz (12:07), сгег растает, будет тебе вода.
пересмешник | 13.03.2023 13:32
Зачем канализация? Вон же балкон, они так привыкли.
пересмешник | 13.03.2023 13:34
Под балконом как раз куча навалена
Murrzik | 13.03.2023 14:13
пересмешник (13:32), это и есть туалеты. Кто-то не знал?)
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