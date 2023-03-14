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14.03.2023 06:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Арнольд Шварценеггер во время съемок фильма «Красная жара», 1988 год, в котором он сыграл советского милиционера Ивана Данко.
1200x900, 125 Kb / Арнольд Шварценеггер, Красная жара, милиционер, сигара, пиво, бар, кружка, пиджак, галстук

Арнольд Шварценеггер, Красная жара, милиционер, сигара, пиво, бар, кружка, пиджак, галстук

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