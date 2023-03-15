ещё! выкл. сиськи
15.03.2023 09:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Урожай мидийной фермы. Крым, Судак, 1986 г.
727x800, 174 Kb / Крым, Судак, мидии, ферма, СССР, судно

Крым, Судак, мидии, ферма, СССР, судно

комментарии
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tuslin | 15.03.2023 10:27
Советский человек жрал мидии? Не припоминаю
Лелик | 15.03.2023 10:37
tuslin (10:27), сопли в ракушке пробовали многие. Я ими питался свежими, в воде, когда плавал. Чтоб на пожрать не выходть. Отходил подальше от пляжа и медленно плыл, рассматривая все вокруг.
tuslin | 15.03.2023 10:45
Лелик (10:37), мы на такси в булочную не ездили...
Лелик | 15.03.2023 10:49
tuslin (10:45), ну, так их в магазинах и небыло. В кафешках на побережье были. Их можно есть сырыми. Чем некоторые и пользовались.
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