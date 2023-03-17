ещё! выкл. сиськи
17.03.2023 17:23 | тексты от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
"Если Вы всерьез хотите разочаровать
родителей, а к гомосексуализму душа не
лежит, - идите в искусство".

Курт Воннегут-младший
комментарии
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mr.bsa | 17.03.2023 17:58
https://bit.ly/4026WyY
Шевели своим туловищем
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