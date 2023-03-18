ещё! выкл. сиськи
18.03.2023 11:11 | тексты от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 
Отец знакомого работает программистом. Сегодня срочно вызвали
на совещание, обсуждали GPT4. Вернулся поздно и ничего не
объяснил. Сказал лишь собирать вещи и искать диплом
фрезеровщика. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что
происходит, но мне кажется началось...
комментарии
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Mirkrann | 18.03.2023 12:06
Кроме шуток, мир меняется прямо на наших глазах в том числе с приходом сложных генеративных ИИ. Но настоящим программистам паковать чемоданы еще рано. Игрался я с gpt. Она и ее теперь уже многочисленные дженерики могут потеснить разве что джунов, да и то не за счет того, что джуна с работы выгонят, а за счет того, что говнокодить теперь будут еще большее количество джунов вооруженных chatGPT. То есть езе снизится порог входа и вырастет конкуренция упадут зарплаты джунов. То же самое касается копирайтеров и всякого рода офисный планктон.
Настоящего инженера-разработчика ИИ заменит еще очень нескоро.
supershmel | 18.03.2023 13:32
Mirkrann (12:06), сам не погромист. наблюдаю тенденцию "оптимизации" вида работало двое/трое теперь один за этих всех троих и если человек уходит, то нового не ищут, а пытаются перепродать сервис или же использовать пока само едет, а потом уже перепродать теперь бывших клиентов.
может и хорошо по итогу будет с таким самоочищением от мульонов мильярдов площадок сервисов и услуг
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