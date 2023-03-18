|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
18.03.2023 11:11 | тексты от KIKOs | комментарии: 2 ↓
Отец знакомого работает программистом. Сегодня срочно вызвали
на совещание, обсуждали GPT4. Вернулся поздно и ничего не
объяснил. Сказал лишь собирать вещи и искать диплом
фрезеровщика. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что
происходит, но мне кажется началось...
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 126169 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 169 / 281| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————