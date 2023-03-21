ещё! выкл. сиськи
21.03.2023 11:47 | картинки от саныч | комментарии: 17  ↓ 
Байрамингиз билан азиз дустлар)))
720x511, 47 Kb / навруз, сумаляк, рисунок, казан, терминатор

навруз, сумаляк, рисунок, казан, терминатор

комментарии
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Murrzik | 21.03.2023 11:57
Пацталом))) Переслал родственникам)
DimaS | 21.03.2023 11:58
Murrzik (11:57), поясняй теперь всем, в чём прикол.
kikOS | 21.03.2023 12:23
DimaS (11:58), навруз, сумаляк.
tuslin | 21.03.2023 12:47
Это люди чьей национальности и по каковски написано?
DimaS | 21.03.2023 12:52
tuslin (12:47), судя по тюбетейкам - Узбекистон.
Polina | 21.03.2023 12:57
таджики или узбеки
KIKOs | 21.03.2023 13:05
DimaS (12:52), на картинке скорее всего таджики, черты таджикские.
саныч | 21.03.2023 14:32
tuslin (12:47), Там написано по узбекски: С праздником, дорогие друзья!
В средней азии и не только, сегодня, в день весеннего солнцестояния, празднуют типа новый год!
Сегодня началась астрономическая весна.
И как в той пестне:
Сегодня праздник у ребя-а-а-а-а-а-а-т, навееееерно будет водка-а-а-а!
саныч | 21.03.2023 14:32
Блин, позавчера был в Ташкенте, а сумаляк не успел поесть(((
kikOS | 21.03.2023 15:59
саныч (14:32), расскажи в нескольких словах, как там жизнь?
mr.bsa | 21.03.2023 16:37
kikOS (15:59), ты мечтал место жительства поменять, из макасин в тапки и будь здоров
KIKOs | 21.03.2023 16:39
mr.bsa (16:37), когда то было обратное..
mr.bsa | 21.03.2023 17:41
чуть было не было, это фортуна улыбнулась
kikOS | 22.03.2023 08:26
mr.bsa (17:41), кара это небесная...
Polina | 22.03.2023 11:57
саныч (14:32), как там жизнь?
mr.bsa | 22.03.2023 13:40
kikOS (08:26), хлебнул?
mr.bsa | 22.03.2023 13:54
kikOS (08:26), таких деятелей как дров в печке)
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