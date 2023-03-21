ещё! выкл. сиськи
21.03.2023 18:33 | прочее от Vintorezz | комментарии: 11  ↓ 

811x447, 73 Kb / Дом, многоэтажка, человейник, Гонконг

Дом, многоэтажка, человейник, Гонконг

комментарии
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саныч | 21.03.2023 18:54
Во где туева хуча WiFi сеток)))
DimaS | 21.03.2023 19:24
нахер там жить.
Vintorezz | 21.03.2023 19:26
DimaS (19:24), вид на море!
DimaS | 21.03.2023 19:27
Vintorezz (19:26), не стоит оно того.
Polina | 21.03.2023 20:28
страшно аж, как представила жить там. не хотела бы. скоро додумаются строить минигородки одним зданием, вширь. всё внутри: проезды, бутики, парки, квартиры, холлы, бассейны, заработок, кафе, сады...
nifeus | 21.03.2023 21:49
Polina (20:28), и люди будут сцать от восторга
Berencev | 22.03.2023 05:40
Polina (20:28), нужны площади под такое. там места нет
Polina | 22.03.2023 06:21
Berencev (05:40), не обязательно вот прямо там! у нас на земле места дохрена так-то. я даже порой удивляюсь, почему надо скубстИсь за земли друг-друга, если вокруг столько не заселенной, никому не нужной местности, пустыни, степи, равнины, болота - строй, облагораживай! но нет ...
warg | 22.03.2023 09:14
Polina (20:28), главное здание МГУ так построено, там и банки и магазины и больница. Можно было вообще не выходить на эту дурацкую улицу.
Polina | 22.03.2023 13:22
warg (09:14), и работа там же считай (кто там работает)
tuslin | 22.03.2023 13:37
Polina (06:21), они так на дальнем востоке и живут
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