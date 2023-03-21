ещё! выкл. сиськи
21.03.2023 21:09 | ссылки от mr.bsa | комментарии: 9  ↓ 
Sash! - Adelante (Bobina Megadrive Mix)

sport, music, video

комментарии
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DimaS | 21.03.2023 21:40
У неё kikos, ой, лордоз поясничного отдела позвоночника.
Polina | 21.03.2023 23:54
DimaS (21:40), это что значит?
Damsel | 22.03.2023 01:07
Polina (23:54), изгиб позвоночника
Polina | 22.03.2023 06:00
Damsel (01:07), я про лордоз
Polina | 22.03.2023 06:07
разобралась немного, тогда правильнее заметить, что гиперлордоз поясничного отдела, а не лордоз (нормальный изгиб позвоночника, как верно заметила
Damsel)
DimaS | 22.03.2023 09:02
Polina (06:07), как смотрю на фото современных девок, то у почти всех гиперлордоз на фото.
Damsel | 22.03.2023 10:02
DimaS (09:02), думают, что это украшает попу
Polina | 22.03.2023 11:49
DimaS (09:02), мол, сексуально выпятить назад попу и желательно на полусогнутых ногах еще при этом быть. поза всегда готовой к спариванию самки
Sin | 22.03.2023 14:18
о, крепы как у меня)
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