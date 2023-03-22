ещё! выкл. сиськи
22.03.2023 06:22 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Заброшенные посёлки «Воркутинского кольца»
1100x733, 330 Kb / Воркута, заброшка, снег

Воркута, заброшка, снег

комментарии
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Moveton | 22.03.2023 10:20
Из BLOG:)151299 наконец уехал последний житель?

Интересно, в той местности половину домов без крыш строить - это только модно или рациональная причина есть?
Cyrilus | 22.03.2023 12:28
Moveton (10:20), там, похоже, из мёртвых домов просто забирали всё деревянное - дерево, видимо, в дефиците на Севере.
Polina | 22.03.2023 13:17
Сайленд Хилл
sergeev | 22.03.2023 16:38
захватываемые украинские территории выглядят привлекательнее
Лелик | 22.03.2023 21:28
sergeev (16:38), напоминаю про запрет политоты в любом виде.
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