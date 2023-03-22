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22.03.2023 09:10 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Поезд в казахских степях
1000x667, 635 Kb / Поезд, снег, степь, Казахстан

Поезд, снег, степь, Казахстан

комментарии
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WWWolfy | 22.03.2023 15:46
говорят они часто там застревают из-за снега..
igarik | 22.03.2023 15:47
Это не Казахстан, это тундра возле Воркуты.
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