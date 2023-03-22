ещё! выкл. сиськи
22.03.2023 16:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

940x630, 185 Kb / ч/б, Виктор Сологуб, Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев, дерево, снег, пальто, куртка, джинсы, сапоги

ч/б, Виктор Сологуб, Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев, дерево, снег, пальто, куртка, джинсы, сапоги

комментарии
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DimaS | 22.03.2023 18:17
Первых двух сразу нахой. А вот правые два - да, моя молодость, общаги, мафон на батарейках, кассеты на карандаше, панцирные скрипучие продавленные кровати (когда ложишься на девушку, сетка уходит вниз и ноги она раздвинуть не может) и портвейн 777 и 72 с девушками. Было, девки, было, что вспомнить. Кинчева, причем, вживую видел и знакомился.
Hedg | 22.03.2023 18:21
Не соглашусь с первой частью, однако кому какое дело?
А вот насчёт кроватей сеточных и девушек, анекдот: https://www.youtube.com/shorts/jj6I7lyGPkg
DimaS | 22.03.2023 18:24
Hedg (18:21), xDDDDD да... хороший анекдот, не слышал, жизненный!
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