ещё! выкл. сиськи
24.03.2023 17:52 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Про маркетплейсы.
Моё хобби - это добавлять товары в корзину, смотреть на них каждый день, потом увидеть «больше не в наличии» и удалить.
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 24.03.2023 19:53
Если долго смотреть на девушку, можно увидеть как она выходит замуж.
блаблы | 24.03.2023 22:11
Смищно
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  9
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 126285 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 198 / 279| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer