ещё! выкл. сиськи
25.03.2023 10:19 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Справа налево:
Нет!!
Ещё один унтерменш..
Блять!!
Предлагаю его пристрелить!
1200x628, 126 Kb / пингвины, Антарктида, база, нацисты, снег, гора, палатка, куртка, пуховик, лопата

пингвины, Антарктида, база, нацисты, снег, гора, палатка, куртка, пуховик, лопата

комментарии
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tuslin | 25.03.2023 11:23
Шайсе это вроде дерьмо
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