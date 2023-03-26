ещё! выкл. сиськи
26.03.2023 12:56 | прочее от Vintorezz | комментарии: 9  ↓ 

673x1196, 318 Kb / Красноярск, дорога, лужа, воздушный шарик, сердце, небо, облака, столб, провода, рюкзак

Красноярск, дорога, лужа, воздушный шарик, сердце, небо, облака, столб, провода, рюкзак

комментарии
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KIKOs | 26.03.2023 14:53
Винторез, скажи, тебе что, отмашку дали на критику??
Vintorezz | 26.03.2023 15:05
Это условный вид из окна, какая тут критика.
Мы живём в самой богатой стране, помните об этом)))
KIKOs | 26.03.2023 15:08
Vintorezz (15:05), ну так, вот оно!!! ))
indig0 | 26.03.2023 15:14
просто нужно еще немного потерпеть
nifeus | 26.03.2023 15:17
сверхдержавненько
nifeus | 26.03.2023 15:17
KIKOs (14:53), вождь в международном розыске, че уж тут остальное.
Vintorezz | 26.03.2023 15:50
Не надо раскачивать лодку (с)
tuslin | 26.03.2023 16:12
Когда увеличиваешь эту картинку на телефоне реалистичность картинки экспоненциально возрастает
GhostII | 26.03.2023 16:29
А что это за место в Красноярске?
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