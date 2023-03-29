29.03.2023 15:32 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓ от Корнелис ван Далем и Ян ван Вехелен, "Легенда о пекаре из Экло", 16-й век



У голландцев есть легенда: если человеку не нравилась внешность, он мог поменять ее. Для этого можно отправиться в пекарню Экло и выпечь новую голову. Конечно, тогда свою голову придется отрезать и положить в печь, а лицо сделать заново из теста. А чтобы в отсутствии головы тело не тосковало и не болело, на его место временно прикладывается кочан капусты.

голова, капуста, пекарня

