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29.03.2023 15:32 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Корнелис ван Далем и Ян ван Вехелен, "Легенда о пекаре из Экло", 16-й век

У голландцев есть легенда: если человеку не нравилась внешность, он мог поменять ее. Для этого можно отправиться в пекарню Экло и выпечь новую голову. Конечно, тогда свою голову придется отрезать и положить в печь, а лицо сделать заново из теста. А чтобы в отсутствии головы тело не тосковало и не болело, на его место временно прикладывается кочан капусты.
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голова, капуста, пекарня

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