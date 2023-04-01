01.04.2023 20:02 | тексты от mr.bsa | комментарии: 2 ↓ от Побаяним?



Стоят на мосту Темзы два джентельмена и разговаривают. Тут в реке замечают человека, который кричит: — Помогите, я не умею плавать, помогите, я не умею плавать!!!

— Джеймс, вы умеете плавать?

— Нет, а Вы, Уильям?

— Я тоже, но мы же не орем об этом на весь Лондон!



Английский лорд возвращается домой. Дворецкий помогает ему снять пальто и говорит:

- Что, старый козел? Опять шлялся по пабам и срамным девкам?

- Нет, Джон, - отвечает лорд, - ходил покупать себе слуховой аппарат.



- Что это за шум на улице, Берримор?

- Это геи митингуют. Хотят, чтобы их права не ущемляли.

- А их ущемляют?

- Нет, сэр.

- А почему они митингуют?

- Пидарасы, сэр.