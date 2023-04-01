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01.04.2023 20:02 | тексты от mr.bsa | комментарии: 2 ↓
Побаяним?
Стоят на мосту Темзы два джентельмена и разговаривают. Тут в реке замечают человека, который кричит: — Помогите, я не умею плавать, помогите, я не умею плавать!!!
— Джеймс, вы умеете плавать?
— Нет, а Вы, Уильям?
— Я тоже, но мы же не орем об этом на весь Лондон!
Английский лорд возвращается домой. Дворецкий помогает ему снять пальто и говорит:
- Что, старый козел? Опять шлялся по пабам и срамным девкам?
- Нет, Джон, - отвечает лорд, - ходил покупать себе слуховой аппарат.
- Что это за шум на улице, Берримор?
- Это геи митингуют. Хотят, чтобы их права не ущемляли.
- А их ущемляют?
- Нет, сэр.
- А почему они митингуют?
- Пидарасы, сэр.
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