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02.04.2023 19:53 | прочее от Agasfer | комментарии: 0  ↓ 
Известная сцена на мосту с Жанной Моро из фильма-манифеста Французской Новой волны, Жюль и Джим, созданного в 1962м на основе романа Анри-Пьера Роше. Фильм считается вершиной творчества Франсуа Трюффо, образцом лёгкой лиричности - и одновременно глубокого трагизма.
1700x1026, 221 Kb / Ч/б, Трюффо, Жюль и Джим, Жанна Моро, мост, бег

Ч/б, Трюффо, Жюль и Джим, Жанна Моро, мост, бег

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