ещё! выкл. сиськи
04.04.2023 12:32 | тексты от KIKOs | комментарии: 2  ↓ 
Учёные выяснили,
Хуй ничего не знает.
комментарии
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Лелик | 04.04.2023 12:37
А вдруг знает, а сказать не может?
DimaS | 04.04.2023 13:04
Лелик (12:37), вот и я о чём!
https://s00.yaplakal.com/pics/ ... cs_original/4/9/4/15166494.jpg
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