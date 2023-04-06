ещё! выкл. сиськи
06.04.2023 17:36 | интересное от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
Трилогия Фёдора Решетникова:
• «Прибыл на каникулы» (1948)
• «Опять двойка» (1952)
• «Переэкзаменовка» (1954)

Чтобы подчеркнуть связь этих сюжетов, художник оставил подсказки
736x2809, 556 Kb / картина, Решетников

картина, Решетников

комментарии
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болт | 06.04.2023 19:31
У нас на осень оставляли. Но мы с другом всё лето пробегали и в итоге он на второй год остался в пятом классе.
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