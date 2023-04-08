08.04.2023 22:21 | тексты от mr.bsa | комментарии: 0 ↓ от Решила в 3 ночи выбросить мусор (не громкий, поэтому не стыдно), а у мусоропровода курят два парня:

- Понимаешь, эмпирически человек одинаково наполняется и счастьем и страданием, но заранее в нём забиты программы на приоритет страдания!



Притормаживаю, боясь помешать диалогу, а заодно перевариваю мысль. Но меня уже заметили:

- Вот зачем, по-вашему, нужно страдание?

Мусор выбрасывать уже совсем неловко.

- Нууу… Видимо, для эволюции, для развития: вот мышцы когда болят – они растут, так и душа страдая – растёт, развивается…



Второй молодой человек, стряхивая пепел в пачку:

- То есть, смысл жизни – дострадаться до огромной души? Может всё-таки радостно жить с мелкой душонкой?



Тут из ближайшей квартиры выглядывает дама в шёлковом халате, а из-за её спины выходит мужчина в куртке и семейных трусах.

- Братва, я вам так скажу: это - мусоропровод! Кинешь - летит, так и живём, какое страдание, какая радость: летишь, а потом шмяк! Жизнь - это мусоропровод, но лететь надо радостно, поняли?!



Воспользовавшись паузой, выкинула пакет; никогда ещё эти несколько секунд шуршащего полёта мусорного пакета не происходили при таком сакральном молчании нескольких человек, причём, кажется трезвых.