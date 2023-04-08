ещё! выкл. сиськи
08.04.2023 22:21 | тексты от mr.bsa | комментарии: 0  ↓ 
Решила в 3 ночи выбросить мусор (не громкий, поэтому не стыдно), а у мусоропровода курят два парня:
- Понимаешь, эмпирически человек одинаково наполняется и счастьем и страданием, но заранее в нём забиты программы на приоритет страдания!

Притормаживаю, боясь помешать диалогу, а заодно перевариваю мысль. Но меня уже заметили:
- Вот зачем, по-вашему, нужно страдание?
Мусор выбрасывать уже совсем неловко.
- Нууу… Видимо, для эволюции, для развития: вот мышцы когда болят – они растут, так и душа страдая – растёт, развивается…

Второй молодой человек, стряхивая пепел в пачку:
- То есть, смысл жизни – дострадаться до огромной души? Может всё-таки радостно жить с мелкой душонкой?

Тут из ближайшей квартиры выглядывает дама в шёлковом халате, а из-за её спины выходит мужчина в куртке и семейных трусах.
- Братва, я вам так скажу: это - мусоропровод! Кинешь - летит, так и живём, какое страдание, какая радость: летишь, а потом шмяк! Жизнь - это мусоропровод, но лететь надо радостно, поняли?!

Воспользовавшись паузой, выкинула пакет; никогда ещё эти несколько секунд шуршащего полёта мусорного пакета не происходили при таком сакральном молчании нескольких человек, причём, кажется трезвых.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 126446 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 136 / 272| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer