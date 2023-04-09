ещё! выкл. сиськи
09.04.2023 09:48 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Вечерняя обстановка в молодежном кафе «Ровесник» в Ленинграде, 1963
1000x1000, 107 Kb / ч/б, кафе, бутылка, шахматы, СССР, Ленинград, Ровесник, бокал

ч/б, кафе, бутылка, шахматы, СССР, Ленинград, Ровесник, бокал

комментарии
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Лелик | 09.04.2023 10:06
Подругу в шахматы проиграл
Vintorezz | 09.04.2023 10:27
Лелик (10:06), Может бутылку выйграл
Murrzik | 09.04.2023 10:33
Мне интересно, почему многие пишут выйграл через Й? В чём прикол? Как не склонял, у меня Й не звучит.
Real McCoy | 09.04.2023 12:23
Murrzik (10:33), ну как же - проверочной слово "йгра".
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