ещё! выкл. сиськи
09.04.2023 10:24 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
В-12 (также называемый Ми-12, хотя официально такое переименование произведено не было, по классификации НАТО: Homer — «Гомер») — самый тяжёлый и грузоподъёмный вертолёт, когда-либо построенный в мире.
5410x3579, 453 Kb / вертолёт, Ми-12, В-12, Homer, Гомер, автобус

вертолёт, Ми-12, В-12, Homer, Гомер, автобус

комментарии
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Vintorezz | 09.04.2023 10:27
Murrzik | 09.04.2023 10:30
А тебя аватарку украли? Что это?
Vintorezz | 09.04.2023 10:35
Murrzik (10:30), какос украл, это винт с насадкой, для баржи)
kikOS | 09.04.2023 12:30
Vintorezz (10:35), ну, во первых, не какос, а во вторых, просто похожий на тебя человек... и не нужно разводить исетрику. Как говорят: в тихом омуте истеричка водится.
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