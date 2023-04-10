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10.04.2023 05:55 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
94 года назад, 12 июля 1929, впервые поднялась в воздух гигантская летающая лодка «Дорнье» Do–X — крупнейший в мире, на тот момент, летательный аппарат тяжелее воздуха. Через 5 лет это звание перейдет к советскому колоссу «Максим Горький», однако, по максимальному взлетному весу — 58 тонн — Do–X еще долго будет оставаться мировым рекордсменом, так как, взлетная масса «Максима Горького» составляла 53 тонны.
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