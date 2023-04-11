ещё! выкл. сиськи
11.04.2023 07:23 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Марк Твен в Палате общин с сэром Джоном Бенджамином Стоуном, 1907
1638x1279, 489 Kb / Марк Твен, пиджак, шляпа, цилиндр, палата общин, США, бабочка, часы, цепочка, фрак, очки, сигара, сигарета, пенсне

Марк Твен, пиджак, шляпа, цилиндр, палата общин, США, бабочка, часы, цепочка, фрак, очки, сигара, сигарета, пенсне

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 11.04.2023 08:06
почему же, согласно традиции очень важной!, нет тага "стоят"?!
StencilBumpy | 11.04.2023 08:55
Стоуна в кадре нет, он - фотограф. https://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Benjamin_Stone.jpg
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 126483 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 177 / 272| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer