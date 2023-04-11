ещё! выкл. сиськи
11.04.2023 11:47 | интересное от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Извержение вулкана Шивелуч.
Сегодня, 11 апреля, 6:30.
Высота пеплового облака составила 15-20 километров.
https://files.catbox.moe/38r97c.MP4

Шивелуч, вулкан, извержение, Камчатка

комментарии
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Polina | 11.04.2023 11:50
и всё это потом как начнет оседать... . пиздец какой!
Vintorezz | 11.04.2023 11:50
Polina (11:50), красиво
Polina | 11.04.2023 11:51
Vintorezz (11:50), да
DimaS | 11.04.2023 12:28
https://s00.yaplakal.com/pics/ ... ics_preview/5/5/6/17915655.jpg
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