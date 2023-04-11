11.04.2023 15:45 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓ от Решил недавно пойти на рынок, закупить продуктов. Подошел к палатке, где торговал грузин. Овощи свежие, очередь набралась быстро и довольно большая. Черед доходит до дамы лет 40, и у нее завязывается диалог с продавцом.

- Килограмм болгарского перца. Скидочку сделаете?

- (окидывая взглядом очередь и понимая, что сейчас все попросят) Извините, продаю, как есть.



- Но у Вас же в болгарском перце ВОЗДУХ!



Грузин выпал в прострацию секунды на три. Очевидно, что за весь стаж работы с таким заявлением к нему обратились впервые.



- Конечно, как у всех.

- Воздух же тоже имеет свой вес, получается, я вам немного за воздух заплатила! Чуть могли бы и скинуть.

Грузин получил FATAL ERROR, выдав синий экран смерти, но перезагрузившись, неожиданно для всех, достойно парировал дамочке:



- Девушка, там воздух такой же, как и снаружи! А снаружи воздух объемом = площадь весов умноженная на высоту атмосферы. И весь он давит на весы. И если я от килограмма отниму вес этого воздуха, то Вам буду должен две квартиры! А учитывая мой доход, мне проще будет на Вас жениться!



Дамочка расплатилась и убежала вся красная, под плохо сдерживаемый смех очереди.

Грузин от перенапряжения вытер пот со лба и добавил:

- И вправду, Арсений Яковлевич, пригодилась ваша физика!