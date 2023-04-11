|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
11.04.2023 15:45 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓
Решил недавно пойти на рынок, закупить продуктов. Подошел к палатке, где торговал грузин. Овощи свежие, очередь набралась быстро и довольно большая. Черед доходит до дамы лет 40, и у нее завязывается диалог с продавцом.
- Килограмм болгарского перца. Скидочку сделаете?
- (окидывая взглядом очередь и понимая, что сейчас все попросят) Извините, продаю, как есть.
- Но у Вас же в болгарском перце ВОЗДУХ!
Грузин выпал в прострацию секунды на три. Очевидно, что за весь стаж работы с таким заявлением к нему обратились впервые.
- Конечно, как у всех.
- Воздух же тоже имеет свой вес, получается, я вам немного за воздух заплатила! Чуть могли бы и скинуть.
Грузин получил FATAL ERROR, выдав синий экран смерти, но перезагрузившись, неожиданно для всех, достойно парировал дамочке:
- Девушка, там воздух такой же, как и снаружи! А снаружи воздух объемом = площадь весов умноженная на высоту атмосферы. И весь он давит на весы. И если я от килограмма отниму вес этого воздуха, то Вам буду должен две квартиры! А учитывая мой доход, мне проще будет на Вас жениться!
Дамочка расплатилась и убежала вся красная, под плохо сдерживаемый смех очереди.
Грузин от перенапряжения вытер пот со лба и добавил:
- И вправду, Арсений Яковлевич, пригодилась ваша физика!
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